В Башкирии в общежитии внезапно скончался студент

В Стерлитамаке в общежитии колледжа скоропостижно скончался студент. По предварительным данным источника, молодому человеку внезапно стало плохо. Соседи по комнате вызвали медиков.
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ, медиками скорой помощи была диагностирована биологическая смерть мужчины.
Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов. Предварительно, признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Ранее в Уфе под окнами жилого дома нашли мертвого подростка.
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