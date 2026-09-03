В Башкирии школа заплатила 100 тысяч рублей за травмированного ученика

В надзорное ведомство о нарушении прав сына обратилась местная жительница.

Оказалось, что в декабре 2024 года во время занятия по баскетболу в спортивном зале школы столкнулись игроки. Один из подростков получил травму в виде закрытого перелома левой ключицы, его здоровью был причинен вред средней тяжести.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с учебного учреждения компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав школу выплатить матери пострадавшего ребенка 100 тысяч рублей. Деньги выплатили в полном объеме.

Ранее в Уфе под окнами жилого дома нашли мертвого подростка.