В Башкирии школа заплатила 100 тысяч рублей за травмированного ученика

В надзорное ведомство о нарушении прав сына обратилась местная жительница.
Оказалось, что в декабре 2024 года во время занятия по баскетболу в спортивном зале школы столкнулись игроки. Один из подростков получил травму в виде закрытого перелома левой ключицы, его здоровью был причинен вред средней тяжести.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с учебного учреждения компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав школу выплатить матери пострадавшего ребенка 100 тысяч рублей. Деньги выплатили в полном объеме.
Ранее в Уфе под окнами жилого дома нашли мертвого подростка.
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