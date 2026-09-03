Уфимка поверила бывшему «руководителю» и лишилась 11 млн рублей

По данным пресс-службы МВД по РБ, схема началась с сообщения в мессенджере от лжебывшего руководителя, который предупредил о проверке ФСБ. Вскоре женщине позвонил «следователь из Москвы», обвинив ее в попытке перевода денег лицу в розыске и финансировании терроризма.
Злоумышленник убедил потерпевшую, что все ее сбережения «помечены» и их нужно срочно заменить на «государственные купюры» через Центробанк.
Женщина сняла накопления и передала черный пакет с 5 миллионами рублей первому курьеру под кодовым словом «Правда». Вторую часть суммы — более 5,5 млн рублей — она отдала другому посыльному.
На следующий день жертва лишилась еще 750 тысяч рублей.
Понять, что это обман, ей помог супруг. По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Ранее в Уфе охранникам не выплатили почти 800 тысяч рублей зарплаты.
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