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15:02 (UTC+5), 03 Сентября 2026

Уфимка поверила бывшему «руководителю» и лишилась 11 млн рублей

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

По данным пресс-службы МВД по РБ, схема началась с сообщения в мессенджере от лжебывшего руководителя, который предупредил о проверке ФСБ. Вскоре женщине позвонил «следователь из Москвы», обвинив ее в попытке перевода денег лицу в розыске и финансировании терроризма.

Злоумышленник убедил потерпевшую, что все ее сбережения «помечены» и их нужно срочно заменить на «государственные купюры» через Центробанк.

Женщина сняла накопления и передала черный пакет с 5 миллионами рублей первому курьеру под кодовым словом «Правда». Вторую часть суммы — более 5,5 млн рублей — она отдала другому посыльному.

На следующий день жертва лишилась еще 750 тысяч рублей.

Понять, что это обман, ей помог супруг. По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Ранее в Уфе охранникам не выплатили почти 800 тысяч рублей зарплаты.

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