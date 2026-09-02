Жительница Башкирии жестоко избила знакомую стойкой от стула

По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, инцидент произошел во время пьяной ссоры на почве личных неприязненных отношений. Орудием преступления стала боковая стойка стула, которой злоумышленница многократно нанесла удары по голове и другим частям тела потерпевшей. Женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Подозреваемую задержали, в отношении нее избрали меру пресечения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сотрудники полиции проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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