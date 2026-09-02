В Башкирии трое спидвей-гонщиков столкнулись во время соревнований

На соревнованиях по спидвею в городе Салавате 1 сентября произошло жесткое столкновение троих участников. Инцидент произошел на повороте трассы. Гонщики врезались друг в друга, их мотоциклы разлетелись в разные стороны.

На место оперативно прибыла машина скорой помощи.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ, за помощью медиков обратились четыре участника соревнований. Трое находятся на амбулаторном лечении. Четвертый пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести

Ранее житель Уфы отделался условным сроком за избиение девушек в ПВЗ.