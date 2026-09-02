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10:38 (UTC+5), 02 Сентября 2026

В Башкирии трое спидвей-гонщиков столкнулись во время соревнований

Фото: группа «Подслушано Салават» | соцсети
Ксения Калинина

На соревнованиях по спидвею в городе Салавате 1 сентября произошло жесткое столкновение троих участников. Инцидент произошел на повороте трассы. Гонщики врезались друг в друга, их мотоциклы разлетелись в разные стороны.

На место оперативно прибыла машина скорой помощи.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ, за помощью медиков обратились четыре участника соревнований. Трое находятся на амбулаторном лечении. Четвертый пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести

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