В Башкирии трое спидвей-гонщиков столкнулись во время соревнований

На соревнованиях по спидвею в городе Салавате 1 сентября произошло жесткое столкновение троих участников. Инцидент произошел на повороте трассы. Гонщики врезались друг в друга, их мотоциклы разлетелись в разные стороны.
На место оперативно прибыла машина скорой помощи.
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ, за помощью медиков обратились четыре участника соревнований. Трое находятся на амбулаторном лечении. Четвертый пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести
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