Жителю Башкирии за убийство жены и тещи запросили 22 года колонии

Мужчину обвиняют в преступлениях по статьям «убийство двух лиц, в том числе лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом» и «умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, трагедия произошла в мае 2025 года на почве личных неприязненных отношений. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый вступил в конфликт со своей супругой. Облив женщину и коридор квартиры бензином, он поджег помещение. В огне погибли его жена и ее 86-летняя мать, которая из-за возраста и состояния здоровья была малоподвижна и не смогла спастись.

Огонь уничтожил квартиру семьи и нанес серьезный ущерб соседям — собственникам прилегающего жилья причинен вред на общую сумму более 720 тысяч рублей.

В ходе сегодняшних прений государственный обвинитель потребовал назначить подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также прокурор попросил установить ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев после отбытия основного наказания.

Ранее в городе Башкирии в крупном пожаре сгорела бывшая пекарня Жилкина.