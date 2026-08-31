Жителю Башкирии за убийство жены и тещи запросили 22 года колонии

Мужчину обвиняют в преступлениях по статьям «убийство двух лиц, в том числе лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом» и «умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».
По данным пресс-службы прокуратуры РБ, трагедия произошла в мае 2025 года на почве личных неприязненных отношений. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый вступил в конфликт со своей супругой. Облив женщину и коридор квартиры бензином, он поджег помещение. В огне погибли его жена и ее 86-летняя мать, которая из-за возраста и состояния здоровья была малоподвижна и не смогла спастись.
Огонь уничтожил квартиру семьи и нанес серьезный ущерб соседям — собственникам прилегающего жилья причинен вред на общую сумму более 720 тысяч рублей.
В ходе сегодняшних прений государственный обвинитель потребовал назначить подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также прокурор попросил установить ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев после отбытия основного наказания.
Ранее в городе Башкирии в крупном пожаре сгорела бывшая пекарня Жилкина.
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