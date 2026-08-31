Жителя Башкирии обманули при покупке иномарки

Житель Чекмагушевского района стал жертвой аферистов. 25-летний мужчина решил приобрести автомобиль и изучал объявления на интернет-площадках. Его внимание привлекло одно из них, предлагавшее продажу элитной иномарки. Связавшись с продавцом, покупатель узнал, что для растаможки машины он должен перевести 800 тыс. руб., а оставшуюся сумму выплатит частями без процентов. Такое привлекательное предложение привело к тому, что парень немедленно перевёл запрошенную сумму. Однако на следующий день продавцы позвонили и попросили ещё 180 тыс. на ещё какой-то налог. Тут покупатель понял, что его обманывают, и отправился в полицию.
Основная схема обмана при покупке автомобиля заключается в требовании предоплаты за «услуги» и «гарантии». Мошенники активно используют фейковые сайты-однодневки и мессенджеры, где создают иллюзию долгих переговоров. Проверяйте информацию о продавцах через официальные реестры и ни в коем случае не переводите крупные суммы на счета физических лиц, - напомнили в МВД по Башкирии.
Ранее сообщали: задержаны мошенники, специализировавшиеся на контрактниках.
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