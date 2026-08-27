В Башкирии задержали мошенников, обманывавших контрактников

В Уфе пресечена противоправная деятельность группы лиц, специализировавшейся на хищении средств у военнослужащих по контракту
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с января 2025 по апрель 2026 года организованная группа, состоящая из четверых местных жителей, совершала мошеннические действия. Злоумышленники похищали денежные выплаты, предназначенные для лиц, заключивших контракты с Министерством обороны Российской Федерации.
По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного одному из потерпевших — жителю города Мелеуза, составила не менее 3 млн 400 тысяч рублей.
Материалы, собранные оперативно-розыскной частью собственной безопасности МВД по РБ, переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
В ходе следствия выяснилось, что один из задержанных на момент совершения преступлений являлся сотрудником патрульно-постовой службы, в мае текущего года он был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
В настоящий момент по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности и полного круга потерпевших.
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