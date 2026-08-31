В Уфе пенсионерку оштрафовали за ссору с соседкой

Мировой суд Калининского района Уфы обязал 70-летнюю местную жительницу выплатить штраф в размере трех тысяч рублей. Женщину признали виновной в оскорблении.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, конфликт произошел в июле 2026 года. В присутствии курьера, который привез заказ еды, пенсионерка публично и в неприличной форме высказалась в адрес своей соседки и ее родителей. Судья посчитал, что такими действиями женщина унизила честь и достоинство потерпевшей.

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее в Уфе 20-летняя девушка получила 7,5 лет колонии.