В Уфе 20-летняя девушка получила 7,5 лет колонии

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 20-летней местной жительницы. Она признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30 — п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Как установлено в суде, в октябре 2025 года девушка через мессенджер получила от организатора преступной группы координаты тайников с наркотиками, забрала партию и расфасовала её для дальнейшей реализации. Однако при размещении запрещённых веществ в тайники на территории Уфы её действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, подсудимая полностью признала свою вину. С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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