В Башкирии 26-летняя девушка без прав насмерть разбилась на «Шкоде»

Сегодня утром в Балтачевском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в региональной госавтоинспекции, около семи часов на 21-м километре автодороги Старобалтачево — Аскино 26-летняя девушка, управляя автомобилем «Шкода Октавия», не справилась с управлением. Транспортное средство опрокинулось.

От полученных травм водитель скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Ее 17-летний пассажир с травмами был госпитализирован в больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Известно, что девушка управляла автомобилем, не имея водительского удостоверения. Обстоятельства ДТП уточняются

Накануне в Зианчуринском районе водитель мопеда погиб, врезавшись в автобусную остановку, сообщал «Башинформ».