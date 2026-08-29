В Башкирии 26-летняя девушка без прав насмерть разбилась на «Шкоде»

Сегодня утром в Балтачевском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в региональной госавтоинспекции, около семи часов на 21-м километре автодороги Старобалтачево — Аскино 26-летняя девушка, управляя автомобилем «Шкода Октавия», не справилась с управлением. Транспортное средство опрокинулось.
От полученных травм водитель скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Ее 17-летний пассажир с травмами был госпитализирован в больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Известно, что девушка управляла автомобилем, не имея водительского удостоверения. Обстоятельства ДТП уточняются
Накануне в Зианчуринском районе водитель мопеда погиб, врезавшись в автобусную остановку, сообщал «Башинформ».
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