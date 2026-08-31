В Башкирии за увечья подростка виновник ДТП заплатит 300 тысяч рублей

Инцидент произошел в январе 2026 года на автозаправочной станции. Водитель автомобиля «Опель Астра» совершил наезд на несовершеннолетнего. Мальчик получил травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Мать пострадавшего обратилась в надзорное ведомство с жалобой на нарушение прав ребенка. Прокуратура провела проверку и направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее в Уфе пенсионерку оштрафовали за ссору с соседкой.