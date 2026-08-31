В Башкирии на пропавшего без вести бойца СВО оформили микрозаймы

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, проверка началась после обращения местной жительницы. Выяснилось, что в декабре 2025 и январе 2026 года микрофинансовые организации выдали онлайн-займы почти на 20 тысяч рублей, используя паспортные данные ее брата. При этом мужчина официально считается пропавшим без вести в зоне проведения специальной военной операции еще с сентября 2024 года.

По материалам прокурорской проверки были возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество». За ходом расследования установлен надзор прокуратуры.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии за увечья подростка виновник ДТП заплатит 300 тысяч рублей.