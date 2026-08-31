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17:07 (UTC+5), 31 Августа 2026

Без машины и с реальным сроком: рецидивисту из Башкирии ужесточили приговор

Верховный суд РБ по апелляционному представлению прокуратуры изменил приговор жителю Дуванского района. Мужчине заменили 480 часов обязательных работ на полтора года лишения свободы в колонии-поселении.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне 2025 года в селе Месягутово мужчина был остановлен сотрудниками ДПС за рулем автомобиля «Лада Приора», принадлежавшего его матери. На тот момент он уже был лишен водительских прав и имел административное наказание за аналогичное нарушение. Спустя четыре месяца, в октябре того же года, на 78-м километре трассы Кропачево – Месягутово – Ачит инспекторы вновь задержали этого водителя — на этот раз за рулем иномарки «Шкода Октавия» и в состоянии алкогольного опьянения. Пройти медосвидетельствование мужчина отказался. Ранее он также привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду.

Суд первой инстанции назначил ему 480 часов обязательных работ со штрафом в 50 тысяч рублей и запретом управлять транспортом на три года. Однако гособвинитель обжаловал это решение как слишком мягкое. В итоге Верховный суд РБ согласился с прокурором, назначив осужденному один год и шесть месяцев лишения свободы. Помимо реального срока, иномарка была конфискована в доход государства, а штраф и запрет на вождение оставлены в силе.

Ранее сообщили, что в Башкирии за увечья подростка виновник ДТП заплатит 300 тысяч рублей.

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