В Уфе мошенники украли бриллиантовый набор

В полицию Уфы обратилась 48-летняя женщина. Ее сестра продавала в интернете бриллиантовое колье, браслет, серьги и кольцо за 600 тысяч рублей.
Покупатель не смог прийти на встречу сам и прислал курьера. По телефону он убедил женщину передать украшения, показав поддельный скриншот банковского перевода. Сразу после этого от имени сестры пришло ложное подтверждение получения денег в соцсети.
Вечером выяснилось, что владелица украшений ничего не получала — страницу близкого человека подделали. По факту хищения возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».
Ранее в Башкирии задержали похитительницу денег с чужого банковского счёта.
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