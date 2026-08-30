В Уфе мошенники украли бриллиантовый набор

В полицию Уфы обратилась 48-летняя женщина. Ее сестра продавала в интернете бриллиантовое колье, браслет, серьги и кольцо за 600 тысяч рублей.

Покупатель не смог прийти на встречу сам и прислал курьера. По телефону он убедил женщину передать украшения, показав поддельный скриншот банковского перевода. Сразу после этого от имени сестры пришло ложное подтверждение получения денег в соцсети.

Вечером выяснилось, что владелица украшений ничего не получала — страницу близкого человека подделали. По факту хищения возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

Ранее в Башкирии задержали похитительницу денег с чужого банковского счёта.