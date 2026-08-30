В Башкирии задержали похитительницу денег с чужого банковского счёта

В дежурную часть Отделения МВД России по Кигинскому району поступило заявление от 41-летнего жителя села Верхние Киги о краже денег с банковской карты его родственника. Сумма ущерба составила 750 тысяч рублей. Как пояснил полицейским мужчина, его брат перед очередной командировкой в зону СВО, оставил ему на хранение свою банковскую карту. Получив ее на руки, он поспешил спрятать ее в надежном месте, предупредив домочадцев, что трогать ее без разрешения ее владельца нельзя. Однако вспомнил про нее, когда ему позвонил родственник с просьбой объяснить причину списания с его банковского счета крупной суммы денег.

Сразу после звонка родственника, мужчина отправился в отделение банка, где от специалиста узнал, что в течение июля с банковского счета его брата через банкомат неоднократно снимали деньги.

Вернувшись, домой он стал перебирать в памяти тех, кто из его близкого окружения мог воспользоваться картой в личных целях. Через некоторое время он вспомнил, что в тот день, когда он прятал карту с ПИН-кодом, у него дома находилась сожительница. Горожанин самостоятельно попытался найти ее и поговорить, но не смог дозвониться. Тогда мужчина обратился в полицию.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемую - 53–летнюю работницу швейной фабрики. Женщина раскаялась и призналась в содеянном. Предполагаемая злоумышленница рассказала, что подсмотрела за сожителем, в тот момент, когда он прятал карту в укромном месте. Воспользовавшись моментом, когда мужчина отлучился по своим делам, она достала карту и отправилась к ближайшему банкомату, где сняла небольшую сумму. После этого, оставаясь безнаказанной, снова воспользовалась картой. Повторив эту операцию несколько раз, она вернула ее на место.

В настоящее время большая часть похищенных денег возвращены законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 158 УК РФ (кража).