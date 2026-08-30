В двух районах Башкирии загорелась сухая трава

За прошедшие сутки зарегистрировано три очага загорания сухой растительности. Два пожара произошло в Абзелиловском районе и один - в Миякинском.

По данным госкомитета РБ по ЧС, всего с начала 2026 года возникло 20 очагов лесных пожаров на общей площади более 97 га и 244 загораний сухой растительности на общей площади более 684 га.

Ранее в Башкирии на веранде сгоревшего дома нашли труп мужчины.