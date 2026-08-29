В Уфе у водителя конфисковали кроссовер стоимостью более 3 млн рублей

Калининский районный суд столицы вынес приговор в отношении 35-летнего уфимца за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Мужчина лишился автомобиля «Хендай Палиссад» и наказан обязательными работами.

Установлено, что в январе 2025 года подсудимый употреблял спиртные напитки во дворе своего дома, после чего сел за руль. На улице Георгия Мушникова его остановили сотрудники ДПС. Медосвидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения аналогичной проверки.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на 2,5 года. Кроме того, автомобиль стоимостью свыше 3 млн рублей конфискована в доход государства.

Ранее в Башкирии задержали женщину с крупной партией запрещённых веществ.