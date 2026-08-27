В Башкирии задержали женщину с крупной партией запрещённых веществ

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по Стерлитамаку задержали жительницу села Мариинский, подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств
При личном досмотре у неё изъяли два свёртка, оклеенных липкой лентой. Внутри оказались полимерные пакетики с клипсой, содержащие вещество растительного происхождения. Общая масса изъятого составила 5,6 грамма. Проведённое исследование подтвердило, что изъятое является наркотическим средством.
В отношении подозреваемой, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление каналов приобретения запрещённого вещества и всех обстоятельств произошедшего.
Ранее Белебеевский городской суд вынес приговор в отношении 19-летнего местного жителя. Молодого человека признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.
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