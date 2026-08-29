В Башкирии водитель мопеда погиб, врезавшись в автобусную остановку

Смертельное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в деревне Идельбаково Зианчуринского района.

По данным госавтоинспекции, вчера около шести часов вечера на улице Советской 55-летний водитель, управляя мопедом «Джи Ти», не справился с управлением и и врезался в здание автобусной остановки.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Обстоятельства трагедии уточняются.

Накануне в Уфе ребенок едва не выпал из окна.