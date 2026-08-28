В Уфе ребенок едва не выпал из окна

По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, вчера на улице Адмирала Ушакова едва не произошла трагедия. В экстренные службы поступил тревожный сигнал: в окне квартиры на втором этаже стоит маленький ребенок, которому на вид не больше двух лет.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда оперативно выехала по указанному адресу. На месте спасателей уже ждали две взволнованные женщины, как оказалось, мать и бабушка малыша. Находясь на улице, они с ужасом увидели своего ребенка в окне. В квартиру они попасть не могли, так как дверь была заперта изнутри. Окно было закрыто, но ребенок мог в любой момент открыть его и выпасть наружу.

Время шло на секунды. Спасатели быстро обнаружили, что балкон квартиры был открыт: развернули трехколенную лестницу. С профессиональной осторожностью спасатель проник в квартиру через балкон, стараясь действовать бесшумно, чтобы не напугать ребенка. Внутри квартиры обнаружился еще один взрослый человек – мужчина спал и не подозревал о смертельной опасности. Спасатель аккуратно снял ребенка с подоконника, убедился, что с ним все в порядке, и открыл дверь сотрудникам полиции, которые уже дежурили на лестничной площадке.

Ранее в Москве был задержан «вор в законе», контролировавший криминалитет в Башкирии.