В Москве задержан «вор в законе», контролировавший криминалитет в Башкирии

В Башкортостане возбуждено уголовное дело в отношении лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии.

Как сообщили в МВД по РБ, правоохранители установили, что 69-летний житель Москвы, неоднократно судимый за особо тяжкие преступления, получил криминальный статус и установил контроль над преступной деятельностью на территории республики.

По местам регистрации и жительства подозреваемого проведены обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела. Задержанный заключен под стражу.