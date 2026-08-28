В Москве задержан «вор в законе», контролировавший криминалитет в Башкирии

В Башкортостане возбуждено уголовное дело в отношении лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии.
Как сообщили в МВД по РБ, правоохранители установили, что 69-летний житель Москвы, неоднократно судимый за особо тяжкие преступления, получил криминальный статус и установил контроль над преступной деятельностью на территории республики.
По местам регистрации и жительства подозреваемого проведены обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела. Задержанный заключен под стражу.
Ранее в Башкирии задержали мошенников, обманывавших контрактников.
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