В Башкирии пенсионер похитил пожертвования из мечети

В селе Раевский Альшеевского района сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег из ящика для пожертвований местной мечети.

В дежурную часть обратился имам молельного дома. Священнослужитель сообщил, что ночью неизвестные проникли в здание и похитили около 10 000 рублей, которые собирались на ремонт храма.

Как установили оперативники, злоумышленник воспользовался ключом от входной двери, который имам по неосторожности оставил под ковриком. Быстро выйти на след подозреваемого помогла запись с камеры видеонаблюдения. При обыске у задержанного изъяли похищенные средства, которые уже возвращены религиозной общине.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 65-летний житель поселка Чишмы. Мужчина дал признательные показания. По его словам, на преступление он пошел из-за нужды: заметив, где спрятан ключ, он изучил ящик днем, а вернулся за деньгами ночью.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. В отношении пенсионера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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