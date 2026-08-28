Жительница Башкирии оговорила своего сожителя

Янаульский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы по статье «заведомо ложный донос о совершении преступления».

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в мае 2026 года женщина пришла в полицию с заявлением о том, что сожитель ее избил. Якобы он нанес ей несколько ударов по голове. Однако позже она призналась, что оговорила мужчину, введя в заблуждение следственные органы, сообщив заведомо ложные сведения.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее в Уфе директора школы оштрафовали за отказ принять девочку в 10 класс.