Жительница Башкирии оговорила своего сожителя

Янаульский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы по статье «заведомо ложный донос о совершении преступления».
По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в мае 2026 года женщина пришла в полицию с заявлением о том, что сожитель ее избил. Якобы он нанес ей несколько ударов по голове. Однако позже она призналась, что оговорила мужчину, введя в заблуждение следственные органы, сообщив заведомо ложные сведения.
Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Ранее в Уфе директора школы оштрафовали за отказ принять девочку в 10 класс.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.