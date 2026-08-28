В Уфе директора школы оштрафовали за отказ принять девочку в 10 класс

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, летом отец попытался записать дочь, проживающую на закрепленной за школой территории, в профильный 10-й класс. Директор отказал, сославшись на отсутствие мест, и не допустил ребенка до индивидуального отбора.

После вмешательства надзорного ведомства девочку зачислили. Директора оштрафовали по статье «нарушение права на образование», а двух его заместителей наказали дисциплинарно.

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