ВС Башкирии утвердил денежную компенсацию за травму ребенка на батутах

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в августе 2025 года во время прыжков тяжелую травму получила несовершеннолетняя посетительница. Для спасения здоровья девочке потребовалась срочная операция и госпитализация. Из-за запрета на любые физические нагрузки школьницу пришлось перевести на индивидуальное обучение, что полностью изменило ее привычную жизнь.
Проверка показала, что индивидуальный предприниматель грубо нарушил правила безопасности: не провел инструктаж по технике безопасности; не обеспечил контроль за детьми на батутах; не предоставил полную информацию об услуге.
Интересы пострадавшей в суде представлял туймазинский межрайонный прокурор. Изначально владелец бизнеса пытался оспорить сумму, требуя снизить компенсацию до 50 тысяч рублей, но апелляция Верховного суда отклонила его жалобу. Судьи признали, что размер выплаты соответствует перенесенным страданиям девочки и требованиям справедливости.
Ранее в Уфе директора школы оштрафовали за отказ принять девочку в 10 класс.
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