В Башкирии суд запретил нелегальный детский лагерь в жилом доме

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, владелец с супругой незаконно устроили летний досуг для шестерых чужих несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 14 лет.

Как оказалось, организации нет в официальном реестре детского отдыха Башкирии, а деятельность велась вопреки назначению жилого помещения. Кроме того, в доме выявили нарушения требований пожарной безопасности, что создавало угрозу жизни детей.

Ответчики признали вину в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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