В Башкирии суд запретил нелегальный детский лагерь в жилом доме

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, владелец с супругой незаконно устроили летний досуг для шестерых чужих несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 14 лет.
Как оказалось, организации нет в официальном реестре детского отдыха Башкирии, а деятельность велась вопреки назначению жилого помещения. Кроме того, в доме выявили нарушения требований пожарной безопасности, что создавало угрозу жизни детей.
Ответчики признали вину в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее психолог из Уфы рассказала, как помочь первоклассникам привыкнуть к школе.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.