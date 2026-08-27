В Башкирии сотрудники детсада ответили за травмы ребенка

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в апреле 2026 года воспитанник одного из детских садов во время пребывания в нем получил телесные повреждения в виде кровоподтеков, ссадины левого коленного сустава.

«Указанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежаще организованной работе по обеспечению безопасных условий пребывания в образовательном учреждении. Кроме того, руководитель образовательной организации не проинформировал органы системы профилактики о случившемся», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла заведующей учреждением представление, по результатам рассмотрения которого воспитателя наказали в дисциплинарном порядке. Также по постановлениям межрайонной прокуратуры руководителя привлекли к административной ответственности по статьям «непредставление сведений (информации)» и «нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций».

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