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09:37 (UTC+5), 27 Августа 2026

В Башкирии нетрезвый подросток на мотоцикле устроил погоню с полицией

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
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В Ишимбайском районе сотрудникам Госавтоинспекции пришлось пуститься в погоню за юным водителем. Внимание экипажа ДПС привлек мотоцикл, водитель которого явно не соблюдал правила дорожного движения. На законное требование остановиться мотоциклист прибавил скорость, пытаясь скрыться.

Позже выяснилось, что за рулем был несовершеннолетний ребенок без прав. К тому же у юного водителя были явные признаки опьянения. Освидетельствование алкотестором показало 0,364 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

В отношении подростка сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. Родителей также привлекли к административной ответственности. Им выписали штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу управления транспортом лицу, заведомо не имеющему прав.

«По данному факту оформлены все процессуальные материалы, которые будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дачи юридической оценки действиям несовершеннолетнего и его законных представителей. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.

Ранее в Бирском районе подросток за рулем «Лады» также устроил погоню с полицией. 

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