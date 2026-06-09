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05:10 (UTC+5), 09 Июня 2026

В Башкирии подросток за рулем «Лады» устроил погоню с полицией

По информации республиканской госавтоинспекции, подросток был пьян.

Фото: скриншот видео | ГАИ Башкирии
Альфия Аглиуллина

В рамках социальной кампании «Не рули, малай!» сотрудники госавтоинспекции задержали в Бирском районе нетрезвого несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщили в ГАИ Башкирии.

Инцидент произошёл рано утром на 112-м километре автодороги Уфа — Янаул. Инспекторы ДПС заметили автомобиль «Лада Приора» без государственных регистрационных знаков. На законное требование остановиться водитель не реагировал и попытался скрыться, увеличив скорость.

Полицейским пришлось устроить погоню. Автомобиль был остановлен совместно с сотрудниками отдельного специализированного батальона Госавтоинспекции Башкирии на улице Бурновской в Бирске.

За рулём оказался несовершеннолетний житель Аскинского района. Выяснилось, что у подростка нет водительского удостоверения, а освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,222 мг/л.

В отношении юного нарушителя составлено несколько административных материалов: за управление автомобилем в состоянии опьянения без прав, невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу и управление транспортом без госзнаков. 18-летний владелец «Приоры» также привлечён к ответственности за передачу управления нетрезвому лицу.

Автомобиль помещён на спецстоянку, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, социальная кампания «Не рули, малай!» стартовала в Башкирии в конце мая. Её главная задача — привлечь внимание родителей к проблеме управления транспортом детьми и подростками.

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