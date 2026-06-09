В Башкирии подросток за рулем «Лады» устроил погоню с полицией

В рамках социальной кампании «Не рули, малай!» сотрудники госавтоинспекции задержали в Бирском районе нетрезвого несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщили в ГАИ Башкирии.
Инцидент произошёл рано утром на 112-м километре автодороги Уфа — Янаул. Инспекторы ДПС заметили автомобиль «Лада Приора» без государственных регистрационных знаков. На законное требование остановиться водитель не реагировал и попытался скрыться, увеличив скорость.
Полицейским пришлось устроить погоню. Автомобиль был остановлен совместно с сотрудниками отдельного специализированного батальона Госавтоинспекции Башкирии на улице Бурновской в Бирске.
За рулём оказался несовершеннолетний житель Аскинского района. Выяснилось, что у подростка нет водительского удостоверения, а освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,222 мг/л.
В отношении юного нарушителя составлено несколько административных материалов: за управление автомобилем в состоянии опьянения без прав, невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу и управление транспортом без госзнаков. 18-летний владелец «Приоры» также привлечён к ответственности за передачу управления нетрезвому лицу.
Автомобиль помещён на спецстоянку, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.
Напомним, социальная кампания «Не рули, малай!» стартовала в Башкирии в конце мая. Её главная задача — привлечь внимание родителей к проблеме управления транспортом детьми и подростками.
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