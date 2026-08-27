В Башкирии девочка получила тяжелую травму, упав с лошади

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, девочка два года занималась верховой ездой в конном клубе, принадлежащем ответчику. В октябре 2023 года во время занятия лошадь начала брыкаться, в результате чего ребенок упал и получил тяжелую травму. Сотрудники клуба не вызвали скорую помощь и не уведомили родителей о происшествии. После направления досудебной претензии ответчик добровольно оплатил 41 150 руб., однако в полном объеме требования не удовлетворил.

Истцы ссылались на длительные физические и нравственные страдания ребенка, а также на переживания, перенесенные родителями, и просили суд взыскать в пользу несовершеннолетней компенсацию вреда в размере 1 млн рублей, штраф в размере 50% от взысканной суммы, а также в пользу каждого из родителей компенсацию морального вреда по 150 тысяч руб.

Представитель ответчика в судебном заседании иск не признал, поддержал письменные возражения. С учетом норм законодательства, обстоятельств дела и судебно-медицинской экспертизы суд установил, что услуга не отвечала требованиям безопасности, а ответственность за вред несет ответчик. В итоге ответчик должен был компенсировать моральный вред, который оценили на 635 тысяч рублей. Не согласившись с указанным решением суда, ответчик обжаловал его.

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РБ, рассмотрев апелляционную жалобу, указала, что решение суда является законным и обоснованным, оно вынесено при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению», — отметили в инстанции.

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