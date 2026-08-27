Четверг, 27 Августа 2026
Уфа
+17 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
10:13 (UTC+5), 27 Августа 2026

В Башкирии девочка получила тяжелую травму, упав с лошади

Верховный суд РБ подтвердил взыскание с индивидуального предпринимателя компенсации морального вреда за услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В инстанцию обратились родители пострадавшей девочки.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Прослушать статью:

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, девочка два года занималась верховой ездой в конном клубе, принадлежащем ответчику. В октябре 2023 года во время занятия лошадь начала брыкаться, в результате чего ребенок упал и получил тяжелую травму. Сотрудники клуба не вызвали скорую помощь и не уведомили родителей о происшествии. После направления досудебной претензии ответчик добровольно оплатил 41 150 руб., однако в полном объеме требования не удовлетворил.

Истцы ссылались на длительные физические и нравственные страдания ребенка, а также на переживания, перенесенные родителями, и просили суд взыскать в пользу несовершеннолетней компенсацию вреда в размере 1 млн рублей, штраф в размере 50% от взысканной суммы, а также в пользу каждого из родителей компенсацию морального вреда по 150 тысяч руб.

Представитель ответчика в судебном заседании иск не признал, поддержал письменные возражения. С учетом норм законодательства, обстоятельств дела и судебно-медицинской экспертизы суд установил, что услуга не отвечала требованиям безопасности, а ответственность за вред несет ответчик. В итоге ответчик должен был компенсировать моральный вред, который оценили на 635 тысяч рублей. Не согласившись с указанным решением суда, ответчик обжаловал его.

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РБ, рассмотрев апелляционную жалобу, указала, что решение суда является законным и обоснованным, оно вынесено при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению», — отметили в инстанции.

Ранее житель Уфы избил свою дочь.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru