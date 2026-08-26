Житель Уфы избил свою дочь

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, в августе текущего года в вечернее время мужчина во время ссоры со своей несовершеннолетней дочерью нанес ей телесные повреждения, которые, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью.
В судебном заседании мужчина вину признал. Потерпевшая и ее законный представитель указали, что претензий не имеют.
Постановлением мирового судьи мужчину подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.
Ранее жительнице Уфы изуродовали лицо.
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