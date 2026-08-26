Жительнице Уфы изуродовали лицо

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, в ноябре 2021 года фигурантка, не имея лицензии на осуществление медицинской деятельности, провела жительнице Уфы процедуру подтяжки лица с использованием незарегистрированного медицинского оборудования. Ее манипуляции привели к деформации мягких тканей лица у клиентки.
В последующем обвиняемая провела потерпевшей инъекционную процедуру с использованием специального препарата, несмотря на имевшиеся противопоказания.
«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные потерпевшей повреждения носят неизгладимый характер и оцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в ведомстве.
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