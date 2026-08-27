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16:47 (UTC+5), 27 Августа 2026

На ж/д вокзале Уфы пассажиры прятали наркотики в нижнем белье и кроссовках

Транспортные полицейские провели серию задержаний во время масштабной антинаркотической операции «МАК-2026».

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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Одной из первых попалась местная жительница. Во время патрулирования платформы внимание сотрудников привлекла 31-летняя уфимка. Во время личного досмотра в ее вещах нашли небольшой сверток. Как отметил источник «Башинформа», «запрещенку» она прятала в бюстгальтере. Экспертиза подтвердила догадки полицейских: это был наркотик. Теперь женщине грозит уголовное дело за его незаконное хранение.

Необычно спрятал наркотики пассажир из соседнего региона. Сотрудники зоны досмотра остановили 34-летнего мужчину, прибывшего из города Усть-Катав Челябинской области. Подозрение вызвал его рюкзак, но главный сюрприз ждал правоохранителей, когда они попросили снять обувь. Внутри кроссовок мужчина прятал три плотных свертка с синтетическим наркотиком. Общий вес спрятанного таким образом товара составил более восьми граммов. Для него теперь избрана мера пресечения по гораздо более тяжелой статье «незаконный сбыт наркотических средств», так как способ хранения явно указывал на распространение.

Самую крупную партию наркотиков предотвратили оперативники отдела контроля за оборотом наркотиков вместе с бойцами СОБР «Гроза» Росгвардии. Они задержали 37-летнего уфимца, который готовился распространить на территории России свыше 190 граммов наркотического средства. Против мужчины возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

Ранее в Башкирии экс-директора школы осудили за поборы с сотрудников.

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