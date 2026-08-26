В районе Башкирии сгорели почти 6 га леса

Лесной пожар в Зианчуринском лесничестве ликвидирован на площади 5,7 гектара. Об этом сообщили в минлесхозе Башкирии. В тушении приняли участие 34 человека и девять единиц техники. Населённые пункты и объекты экономики не пострадали, уточнили в ведомстве.

Напомним, в Зианчуринском районе за сутки зарегистрировали два очага лесных пожаров. В первом случае горели полгектара леса. Во втором случае огонь распространился на 2,5 гектара.