В Башкирии потушили горящий лес

За прошедшие сутки в республике зарегистрировали два очага лесных пожаров в Зианчуринском районе. По данным минлесхоза, в первом случае выгорела площадь 0,5 га. На тушении работали 26 человек и 6 единиц техники. Пожар ликвидирован. Во втором случае огонь распространился на 2,5 га. На тушении сейчас работают 34 человека и 8 единиц техники. Пожар локализован.

Также произошло пять случаев загорания сухой растительности в Баймакском, Давлекановском, Зианчуринском, Зилаирском и Мелеузовском районах, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала 2026 года возникло 20 очагов лесных пожаров на общей площади более 94 гектаров и 239 загораний сухой растительности на общей площади более 672 гектаров.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии объявили чрезвычайную пожароопасность.