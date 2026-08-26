В Башкирии полицейские задержали серийного похитителя товаров из магазинов

В Стерлитамаке полицейские задержали подозреваемого в совершении серии хищений товаров из торговых центров и сетевых магазинов города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 27-летний местный житель. На данный момент правоохранители выявили уже около десяти фактов хищений из различных магазинов, к которым, предварительно, причастен задержанный.

Мужчина дал признательные показания и написал явку с повинной. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных возможных эпизодов противоправной деятельности задержанного и всех обстоятельств произошедшего.

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