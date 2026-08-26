В Башкирии любитель выпить за рулем лишился «Ауди А7»

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не имея прав управления транспортными средствами, вновь сел за руль в состоянии опьянения и остановлен сотрудниками ГАИ.

Подсудимый признал свою вину.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Также у водителя конфисковали автомобиль марки «Ауди А7» в доход государства.



Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Башкирии сотрудники ГАИ задержали «рекордсмена» по штрафам.