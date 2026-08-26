В Башкирии любитель выпить за рулем лишился «Ауди А7»

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не имея прав управления транспортными средствами, вновь сел за руль в состоянии опьянения и остановлен сотрудниками ГАИ.
Подсудимый признал свою вину.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Также у водителя конфисковали автомобиль марки «Ауди А7» в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в Башкирии сотрудники ГАИ задержали «рекордсмена» по штрафам.
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