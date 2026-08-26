В Башкирии диабетики не получали жизненно необходимые лекарства

Прокуратура Белокатайского района провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения. В ходе надзорных мероприятий установлено, что две местные жительницы, страдающие сахарным диабетом и нуждающиеся в регулярном приёме медикаментов, длительное время не обеспечивались необходимыми препаратами.
Выяснилось, что рецепты на получение лекарств в льготном порядке женщинам не выписывались, заявки о потребности в медикаментах в уполномоченное ведомство направлялись несвоевременно.
После вмешательства прокуратуры пациенты обеспечены лекарством в необходимом количестве.
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