В Башкирии диабетики не получали жизненно необходимые лекарства

Прокуратура Белокатайского района провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения. В ходе надзорных мероприятий установлено, что две местные жительницы, страдающие сахарным диабетом и нуждающиеся в регулярном приёме медикаментов, длительное время не обеспечивались необходимыми препаратами.

Выяснилось, что рецепты на получение лекарств в льготном порядке женщинам не выписывались, заявки о потребности в медикаментах в уполномоченное ведомство направлялись несвоевременно.

После вмешательства прокуратуры пациенты обеспечены лекарством в необходимом количестве.

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