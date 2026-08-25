В Башкирии возбудили дело о незаконной рубке леса на 21 млн рублей

Прокуратура Дуванского района выявила факт незаконной вырубки деревьев на территории Ярославского участкового лесничества.
При изучении правоустанавливающих документов арендатора лесных насаждений установлено, что объём срубленной древесины различных пород составил почти 1,2 тысячи кубометров. Ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил 21 миллион рублей.
Прокуратура направила материалы в следственные органы, после чего было возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере.
За ходом и результатами расследования дела установлен контроль.
Вместе с тем в Башкирии незаконная вырубка лесов сократилась на 23%. Такого результата удалось добиться благодаря усиленным патрульным рейдам, сообщили в минлесхозе региона. Подробнее в этой публикации «Башинформа».
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