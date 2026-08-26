«Код от пенсии»: пенсионерку из Башкирии лишили более 11 млн рублей

В полицию Учалинского района обратилась 73-летняя местная жительница, ставшая жертвой телефонных мошенников. Женщине пообещали перерасчет пенсии из-за неучтенного стажа, для чего она сообщила злоумышленникам смс-код доступа к аккаунту на Госуслугах.

Затем с ней связались лжесотрудники правоохранительных органов и портала, которые заявили о взломе личного кабинета. Под предлогом защиты сбережений они убедили пенсионерку в течение двух месяцев частями снимать со счетов личные накопления. Чтобы обойти бдительность банковских сотрудников, женщина отвечала, что копит деньги для помощи детям.

В общей сложности по кодовому слову она передала курьерам-аферистам более 11 млн рублей. О преступлении потерпевшая догадалась только после того, как организаторы схемы перестали выходить на связь. Полиция возбудила уголовное дело.

Ранее пенсионерку из Башкирии обманули на 1,5 млн рублей от имени экс-коллеги.