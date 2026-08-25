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11:43 (UTC+5), 25 Августа 2026

Пенсионерку из Башкирии обманули на 1,5 млн рублей от имени экс-коллеги

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
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В Кумертау 71-летняя пенсионерка лишилась 1,5 млн рублей, желая заработать на инвестициях.

Как рассказала жертва мошенников, в одном из популярных мессенджеров ей написала якобы её бывшая коллега. Долгое время они почти не общались, поэтому неожиданное сообщение от «знакомой» не насторожило ее. В переписке приятельница похвасталась доходами от торгов на бирже. Пенсионерка заинтересовалась идеей пассивного заработка и попросила помочь с подключением. На следующий день она получила алгоритм действий: установить специальное приложение для связи с персональным наставником. После активации программы с ней связался мужчина, назвавший себя её личным куратором. Он отправил ссылку для создания аккаунта, где женщина указала свои личные и паспортные данные.

На протяжении нескольких месяцев женщина регулярно переводила деньги и наблюдала за ростом баланса на экране. В общей сумме она лишилась более 1,5 миллионов рублей сбережений и кредитных средств.

Когда потерпевшая решила вывести накопленные дивиденды, ее личный кабинет оказался заблокирован, а переписка с «куратором» удалена. Только тогда горожанка поняла, что её обманули.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Башкирии.

Полицейские в очередной раз напоминают: заработки через неизвестные приложения — распространенная схема обмана. Любые подозрительные предложения следует игнорировать. Никогда не переводите деньги на незнакомые счета.

Ранее мошенники обманули вдову участника СВО из Башкирии на 2,1 млн рублей. 

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