По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в марте текущего года между женщиной и ее супругом в ходе распития спиртных напитков случился конфликт. Она выхватила из руки мужчины нож и ударила в область грудной клетки. Потерпевший скончался от полученных ран на месте происшествия.



Подсудимая признала вину в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Уфе пострадавшая в резне девочка сама купила нож своей обидчице.