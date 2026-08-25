В Уфе оштрафовали москвичку за незаконное хранение оружия

Мировой суд Калининского района Уфы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жительницы Москвы.

По данным объединенной пресс-службы судов Башкирии, женщина, временно проживающая в Уфе, с апреля по июль 2026 года хранила огнестрельное оружие, но при этом срок действия разрешения на его хранение и ношение истёк.

В судебном заседании женщина признала вину и выразила раскаяние, пояснив, что не смогла своевременно продлить документы по состоянию здоровья. Суд учёл характер правонарушения, данные о личности и смягчающие обстоятельства и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей без конфискации оружия.

Постановление не вступило в законную силу.

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