Двое вахтовиков из Башкирии устроили в аэропорту Нового Уренгоя дебош

Инцидент произошел днем 18 августа. По данным пресс-службы местной транспортной полиции, к стражам порядка обратился представитель авиакомпании и сообщил, что двое пассажиров при посадке нарушают общественный порядок, выражаются грубой нецензурной бранью и по внешним признакам находятся в состоянии опьянения.

Правоохранители задержали двоих вахтовиков из Башкирии и доставили их в служебное помещение для дальнейшего разбирательства. Мужчин направили на освидетельствование: в выдыхаемом воздухе старшего нарушителя содержалось 0,71 мг/л алкоголя, у второго гражданина — 1,48 мг/л.

Оказалось, что мужчины друг с другом не знакомы, но оба планировали улететь домой после вахты. В ожидании своего рейса они распивали крепкий алкоголь в одном из кафе в накопителе аэропорта и на посадку прибыли пьяными. Представитель авиакомпании отказал гражданам в перелете. В ответ мужчины начали выражаться грубой нецензурной бранью, не реагируя на замечания бортпроводников и других пассажиров.

Транспортные полицейские составили в отношении мужчин административные протоколы. В качестве наказания каждому нарушителю назначили административный штраф.

Ранее житель Башкирии отправился в колонию за наезд на сотрудника ГАИ.