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10:18 (UTC+5), 20 Августа 2026

Двое вахтовиков из Башкирии устроили в аэропорту Нового Уренгоя дебош

Сотрудники линейного пункта полиции в аэропорту Нового Уренгоя привлекли к административной ответственности двоих ранее не имевших проблем с законом мужчин, 1959 и 1993 года рождения, которые нарушали общественный порядок при посадке в самолет Новый Уренгой – Уфа.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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Инцидент произошел днем 18 августа. По данным пресс-службы местной транспортной полиции, к стражам порядка обратился представитель авиакомпании и сообщил, что двое пассажиров при посадке нарушают общественный порядок, выражаются грубой нецензурной бранью и по внешним признакам находятся в состоянии опьянения.

Правоохранители задержали двоих вахтовиков из Башкирии и доставили их в служебное помещение для дальнейшего разбирательства. Мужчин направили на освидетельствование: в выдыхаемом воздухе старшего нарушителя содержалось 0,71 мг/л алкоголя, у второго гражданина — 1,48 мг/л.

Оказалось, что мужчины друг с другом не знакомы, но оба планировали улететь домой после вахты. В ожидании своего рейса они распивали крепкий алкоголь в одном из кафе в накопителе аэропорта и на посадку прибыли пьяными. Представитель авиакомпании отказал гражданам в перелете. В ответ мужчины начали выражаться грубой нецензурной бранью, не реагируя на замечания бортпроводников и других пассажиров.

Транспортные полицейские составили в отношении мужчин административные протоколы. В качестве наказания каждому нарушителю назначили административный штраф.

Ранее житель Башкирии отправился в колонию за наезд на сотрудника ГАИ.

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