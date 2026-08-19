Житель Башкирии отправился в колонию за наезд на сотрудника ГАИ

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в апреле 2025 года мужчина за рулем автомобиля «Тойота Чайзер» без государственных номеров ехал по автодороге Р-240 «Уфа — Оренбург». Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, он пытался скрыться от преследовавших его и преградивших ему путь сотрудников ГАИ.

При этом, объезжая преграду и выполняя разворот, правонарушитель совершил наезд на ногу инспектора ДПС, после чего скрылся с места происшествия.

Подсудимый не признал вину. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Башкирии водитель на «Мерседесе» устроил массовое ДТП и скрылся.