В Башкирии в отношении подростка-мотоциклиста возбудили уголовное дело

Следователи СУ СКР по РБ возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя региона. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб подросток.

По данным пресс-службы ведомства, 25 августа подозреваемый без водительского удостоверения, управляя кроссовым мотоциклом, двигался по автодороге в Туймазинском районе и допустил наезд на троих несовершеннолетних пешеходов, которые шли во встречном направлении по левой стороне обочины.

В происшествии один из сбитых школьников от полученных травм скончался на месте, еще двое подростков получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Водитель скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. Кроме того, следствие организовало проверку по факту вовлечения несовершеннолетнего водителя в совершение действий, представляющих опасность для жизни. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее Башинформ сообщал о том, что ночью на 2 км автодороги Карамалы-Губеево — Метевтамак в Туймазинском районе водитель питбайка «Мотоленд» устроил смертельную аварию. Он наехал на трех несовершеннолетних пешеходов, после чего, бросив транспорт, скрылся с места ДТП. Вскоре водителя установили и задержали. Им оказался подросток из Туймазов. Водительского удостоверения он не получал. Со слов несовершеннолетнего водителя, спортинвентарь родители приобрели ему в прошлом году.