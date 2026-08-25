Сбил и скрылся: в Башкирии подросток на питбайке устроил смертельную аварию

Ночью на 2 км автодороги Карамалы-Губеево – Метевтамак в Туймазинском районе водитель питбайка «Мотоленд» устроил смертельную аварию. Он наехал на трех несовершеннолетних пешеходов, после чего, бросив транспорт, скрылся с места ДТП. В результате один из мальчиков получил несовместимые с жизнью травмы. Еще двоих подростков с различными травмами госпитализировали.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий водителя установили и задержали. Им оказался подросток из Туймазов. Водительского удостоверения он не получал. Со слов несовершеннолетнего водителя, спортинвентарь родители приобрели ему в прошлом году.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и другие экстренные службы. Подробности уточняются.
Ранее в Кушнаренковском районе пьяный несовершеннолетний водитель «Лады Нивы» устроил смертельное ДТП.
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