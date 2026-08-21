В Башкирии пьяный несовершеннолетний водитель устроил смертельное ДТП

В результате опрокидывания «Лады Нивы» в кювет погиб несовершеннолетний пассажир.

По предварительным данным ГАИ РБ, за рулем отечественной легковушки находился несовершеннолетний юноша, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, он допустил съезд машины в кювет с последующим переворотом.

От полученных травм один пассажир-подросток скончался на месте до приезда медиков. Еще трое подростков, находившихся в машине, получили многочисленные травмы и госпитализированы. Сам водитель отделался ушибами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Прокуратура организовала проверку.