В Башкирии пьяный несовершеннолетний водитель устроил смертельное ДТП

В результате опрокидывания «Лады Нивы» в кювет погиб несовершеннолетний пассажир.
По предварительным данным ГАИ РБ, за рулем отечественной легковушки находился несовершеннолетний юноша, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, он допустил съезд машины в кювет с последующим переворотом.
От полученных травм один пассажир-подросток скончался на месте до приезда медиков. Еще трое подростков, находившихся в машине, получили многочисленные травмы и госпитализированы. Сам водитель отделался ушибами.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Прокуратура организовала проверку.
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