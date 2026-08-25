В Башкирии стартовала спецоперация ГАИ «Законопослушный водитель»

Мероприятия госавтоинспекции будут проходить с сегодняшнего дня по 31 августа. По данным ведомства, основная задача рейдов – профилактика нарушений ПДД, связанных с нетрезвым вождением, вождением без прав и разрешительных документов. Особое внимание будет уделено выявлению несовершеннолетних за рулем.
В рамках этого мероприятия пройдут массовые проверки водителей с привлечением максимального числа личного состава в местах проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний.
Ранее в Башкирии в отношении подростка-мотоциклиста возбудили уголовное дело.
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